2017/12/26 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعرض الوطن العربي أكثر من كل وقت مضى لأخطار التقسيم في مقدمتها محاولات التقسيم العرقي والطائفي التي تستهدف دولا عربية وإسلامية كبيرة أساسية في الجغرافية والتاريخ العالمي والمنطقة وهذا واضح من خلال العناوين والشعارات المطروحة من واشنطن مثل الإصلاح والديمقراطية والشرق الأوسط الجديد وحقوق الإنسان و المرأة شعارات جاءت محصلتها سونامي دموي سمي بالربيع العربي … على العرب أن لا يقبلوا بغير حقوقهم وتحقيق طموحاتهم

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