2017/12/26 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق إيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب شرق إيران) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب شرق إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).