عرسُ الأبطال

2017/12/26 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جعفر صادق المكصوصي

أتاني البيانُ وقلبي كمودْ بتدنيس أرضي وسبيِ الورودْ

فضاقَتْ صدورٌ بنيرانِها ونادى رجالٌ نصونُ العهودْ

سألتُ فؤادي فكيف المصيرُ فقال فدًى للعراقِ الوَلودْ

فقلتُ بماذا يكونُ وَلوداً فقالَ رجالٌ أُسودٌ تقودْ

تساءلتُ أينَ رجالُ الوفاءِ وفخرُ الشُّعوبِ ورمزُ الصُّمودْ

وحشدٌ لشعبي وشرطةُ شَعْبٍ جهازٌ يضحّي وجندٌ تذودْ

إذا ما نزلنا إلى سوحِها نكونُ رياحاً كيومِ ثمودْ

وإنّا مع الجيشِ في جحفلٍ ذراعُ المنايا قلوبُ الأُسودْ

وليلٌ طويلٌ وقلبٌ حقودٌ وبدرٌ مضيءٌ وغيمٌ يجودْ

وقدنا ضلوعاً غداةَ اللقاءِ فإمّا انتصارٌ وإمّا خلودْ

يلامُ الحسامُ على صمتِهِ ويسمو بعزٍّ فراقُ الغمودْ

وكنّا حراباً على الغاصبينَ ولم نكُ في الحربِ بين القعودْ

أرادو ظلاماً فكنّا شموساً أرادوا كهوفاً فكنّا سعودْ

ووَهْمُ الخلافةِ في نهجِهِمْ أُزيلت بعزمِ رجالٍ فهودْ

ونعلنُ فتحاً ونصراً مبيناً وتحريرَ فكرٍ وكسرِ قيودْ

ومنْ كانَ في سوحِها إنَّما صهيلُ الجيادِ يصونُ الحدودْ

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