الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


قرار ترامب حول القدس مرفوض ومن شانه زعزعة الامن في العالم
2017/12/26 | 01:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا)       البرید الالکترونی : [email protected]

© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار ترامب حول القدس مرفوض ومن شانه زعزعة الامن في العالم) نشر أولاً على موقع (ارنا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار ترامب حول القدس مرفوض ومن شانه زعزعة الامن في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ارنا).


كامل التفاصيل في: ارنا ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ عمان: قرار جواتيمالا حول القدس عبثى مستفز
⋙ سبورت : الاعلام المدريدي تجاهل رونالدو وفتح النار على بنزيما
⋙ ترويسي يعلق مفاوضات الاتحاد
⋙ 40 جماعة سورية معارضة ترفض المشاركة بمؤتمر سوتشي
⋙ سكاي سبورت تختار ميسي أفضل لاعب في العالم ورونالدو في المركز الرابع
بالفيديو والصور
⋙ خطيبة الأمير هاري تنضم إلى ملكة بريطانيا في احتفالات الكريسماس (فيديو)
⋙ شاهد أم تفسد على ابنتها لحظات إبداعها (فيديو)
⋙ بالصورة.. خلاف يدفع شاب للانتحار في الرفاعي
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة