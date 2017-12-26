مجلس الأمة الكويتي يبحث تصويت العسكريين في الانتخابات

2017/12/26 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء اقتراحًا بتعديل قانون انتخابات أعضاء السلطة التشريعية.

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