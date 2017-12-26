فيديو| الاستيطان يلتهم الأراضي الفلسطينية

2017/12/26 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993 تضاعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة نحو 7 مرات ليصل إلى 750 ألف مستوطن، يتوزعون على نحو 196 مستوطنة، و232 بؤرة استيطانية.

المزيد عن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية عبر التقرير المصور مع سهى أحمد.

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