فيديو: نجل ظهير ريال مدريد يخطف الأضواء على شبكات التواصل

2017/12/26 | 02:10

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هاي كورة – خطف نجل الظهير البرازيلي مارسيلو الصغير الاضواء كثيراً بخفة ظلة وبراءته وذلك خلال فيديو قام والده بنشره على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية فيديو نجل الظهير البرازيلي الذي ظل يرقص بشكل طريف وعلى طريقة والده على أنغام إحدى الأغاني الموسيقية بشكل طريف.

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