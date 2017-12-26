غولدن ستيت يهزم كليفلاند كافالييرز في قمة الـNBA

2017/12/26 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت المباراة على صالة أوراكل أرينا وشهدت قمة الإثارة والحماس في دقائقها الأخيرة، وكان ذلك نتيجة منطقية لتقارب المستوى والندية بين الفريقين والتي بدأت منذ الربع الأول الذي شهد تقدم كليفلاند كافالييرز (24-28) ورد غولدن ستيت بتفوقه في الربع الثاني والذي انتهى لصالحه (22-16) ثم واصل حامل اللقب سيطرته وتفوق في الربع الثالث (25-23).

ومع اللحظات الأخيرة من اللقاء احتبست الأنفاس بعد أن عاد كافالييرز إلى المباراة بقوة وتعادل 92-92 بفضل تألق نجمه الأول ليبرون جيمس، وذلك قبل نهاية اللقاء بدقيقة و40 ثانية إلا أن كلاي طومسون أنقذ غولدن ستيت وأعاده إلى التقدم بتسجيله ثلاثية قاتلة رفعت النتيجة إلى 95 – 92، قبل أن يسيطر الفريق تماماً على الثواني الأخيرة بسبب حصوله على عدد من الرميات الحرة

ويسيطر الفريقان على الدوري الأميركي لكرة السلة في السنوات الأخيرة بعد أن التقيا في الدور النهائي ثلاث مرات متتالية موسم 2014-2015 وفاز غولدن ستيت باللقب ثم موسم (2015-2016) الذي توج بلقبه كليفلاند كافالييرز عقب عودة تاريخية من (1-3) إلى (4-3)، وأخيراً في نهائي موسم (2016-2017) الذي استعاد خلاله غولدن ستيت اللقب بتغلبه بأربعة مباريات مقابل خسارته في مباراة.

والفوز هو السابع والعشرين لغولدن ستيت في 34 مباراة خاضها حتى الآن في الموسم الحالي مقابل 7 هزائم فيما مُني كافالييرز بالخسارة العاشرة له هذا الموسم مقابل 24 انتصاراً

وفي مباراة أخرى أقيمت الاثنين فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على نيويورك نيكس 105-98.

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