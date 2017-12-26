أخبار الإنتر | الغيابات والتشكيل المتوقع قبل ديربي ميلانو

2017/12/26 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان

يفتح السان سيرو ذراعيه لاستقبال قطبيه ميلان والإنتر يوم الأربعاء القادم 27 ديسمبر 2017 في ديربي مدينة ميلانو في دور ال16 من كأس إيطاليا، وسيكون هذا اللقاء مهماً جداً للنيراتزوري ليس فقط لأنه ضد الغريم التقليدي، ولا لأنه بوابة العبور لربع النهائي، بل لأن هذا اللقاء إما أن يكون نقطة عودة للفريق إلى الحالة التي بدأ عليه الموسم، وإما يستمر في الانهيار الذي تعودنا عليه من أي فريق يكون على رأس الإدارة الفنية له سباليتي مع حلول الشتاء

منذ وصول الثعلب الإيطالي مطلع هذا الموسم استعاد الإنتر قوته وبريقه المحلي الذي كان مفقوداً منذ موسمين، لكن هذا البريق اختفى في آخر 4 مباريات للفريق، حيث أن النيراتزوري لم يحقق أي فوز من خلالها، وحتى صعوده لهذا الدور من كأس إيطاليا جاء بركلات الترجيح على حساب فريق بوردينوني كالتشيو الناشط في دوري الدرجة الثالثة.



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ويقدم موقع جول العربي تقريرًا عن أبرز غيابات الفريق والتشكيل المتوقع أن يبدأ به اللقاء.





غيابات الإنتر - الإصابات والإيقافات باستثناء استمرار غياب زينيو فانهيوسدين لن يغيب عن الإنتر أي لاعب للإصابة، كذلك لن يفتقد النيراتزوري لأي من عناصره بسبب الإيقاف.





Come nasce il coro nerazzurro più grande di sempre? Quando tutti si mettono in gioco! 👏Ecco il dietro le quinte dei momenti che hanno dato vita a #InterBells ! 🎤🎄 #InterXmas ⚫️🔵 pic.twitter.com/VcCDVh67Al

— Inter (@Inter) December 25, 2017

التشكيل المتوقع ستكون جميع الخيارات مفتوحة أمام سبايليتي قبل مواجهة الميلان، ومن المتوقع أن يبدأ بنفس رسمه التكتيكي ونفس تشكيلته الأساسية التي لا يغيرها منذ بداية الموسم.





التشكيل | 4-2-3-1

سمير هاندانوفيتشيوتو ناجاتومو - ميراندا - ميلان شكرينيار - دانيلو دامبروزيوروبيرتو جاليارديني - ماتياس فيتشينوإيفان بيريشيتش - بورخا فاليرو - أنطونيو كاندريفاماورو إيكاردي موعد المباراة والقناة الناقلة سيكون موعد المباراة يوم الإثنين 27 ديسمبر 2017 ميلادياً، الموافق 9 ربيع الآخر 1439 هجرياً، في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة؛ وسيتم نقل المباراة حصرياً على إحدى قنوات مجموعة أبوظبي الرياضية.





المباراة ميلان - الإنتر الموعد 27 ديسمبر 2017 ميلادياً، الموافق 9 ربيع الآخر 1439 هجرياً 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة الملعب سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" الحكم ماركو جويدا القناة الناقلة أبوظبي الرياضية

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