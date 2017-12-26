الفيفا يشكر نائب رئيس الوزراء الروسي على تنحيه عن منصبه مؤقتا

2017/12/26 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكر "فيفا" نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو على قراره بشأن تعليق أنشطته مؤقتا كرئيس للاتحاد الروسي لكرة القدم.

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