الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


الفيفا يشكر نائب رئيس الوزراء الروسي على تنحيه عن منصبه مؤقتا
2017/12/26 | 02:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شكر "فيفا" نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو على قراره بشأن تعليق أنشطته مؤقتا كرئيس للاتحاد الروسي لكرة القدم.

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