الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


البرنابيو الملعب الوحيد الذي سجل ميسي فيه مرتان
2017/12/26 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – اشارات الاحصائيات الخاصة بعام 2017 في برشلونة ان ملعب سنتياجو برنابيو هو الملعب الوحيد الذي نجح فيه ميسي بالتسجيل مرتين خلال عام 2017، وذلك في كلاسيكو الموسم الماضي 3-2 و الكلاسيكو المنصرم 3-0

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