موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بتروجيت

2017/12/26 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محمد مصطفى

بعد تعادله المخيب مع مضيفه وادي دجلة، بهدف لكل منهما، مساء اليوم الاثنين، في ملعب "بتروسبورت"، بالجولة الـ15 للمسابقة ، قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، عدم إراحة اللاعبين وبدء الإستعداد لمواجهة فريق ” بتروجيت” يوم "الجمعة 29 ديسمبر 2017 " الجاري، حيث يأمل المدير الفني أن يتخطى فريق بتروجيت ويحصل على الثلاث نقاط الغالية، والعودة من جديد للمنافسة على صدارة الدوري .





يذكر ان الشياطين الحمر فى المركز الثاني برصيد 30 نقطة، ولديهم مباراتين مؤجلتين ، بينما يتواجد فريق بتروجيت في المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

موعد المباراة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأهلي - بتروجيت إستاد برج العرب الجمعة 29 ديسمبر 2017 ميلادياً، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية لم يتحديد بعد النيل الرياضية On Sport HD دي ام سي سبورت HD

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