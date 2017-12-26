محمود محمد ياسين - أمريكا: تخفيض الضرائب - طوباوية البيتكوين (Bitcoin)

2017/12/26 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_محمد_ياسين إن قانون تخفيض ضرائب الشركات والأفراد في أمريكا الذى أقرته إدارة ترامب الامريكية في ديسمبر 2017 يمنح الشركات العاملة هناك أرياحا كبيرة غير متوقعة (windfalls)؛ فقد خفضت ضريبة أرباح الشركات بواقع نسبة كبيرة تعادل 14%.فقطاع الصناعة في أمريكا يشهد حالة من الشلل وتدهوراً ملحوظاً خلال العقود الماضية، ففي عام 2000 فقد 5 مليون عامل وظائفهم نتيجة لإغلاق وحداتهم الصناعية أو تخفيض طاقاتها الإنتاجية أو نقلها......

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