السودان يسمح لتركيا بإدارة جزيرة

2017/12/26 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، في الخرطوم أن السودان خصص جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها.

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