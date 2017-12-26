شاهد أم تفسد على ابنتها لحظات إبداعها (فيديو)

2017/12/26 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفسدت هذه الأم من الولايات المتحدة الأمريكية، لحظات كشف ابنتها عن موهبتها الغنائية، وهي اللقطات الطريفة التي تخطت 50 ألف مشاهدة على "يوتيوب".

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