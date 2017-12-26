أنقرة تستثمر في سياسات الخرطوم المتخبطة

2017/12/26 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة تستثمر في سياسات الخرطوم المتخبطةالخرطوم - شكلت زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السودان أهمية كبرى باعتبارها أول زيارة لرئيس تركي إلى هذا البلد العربي منذ استقلاله في العام 1956، فضلا عما تضمنته من توقيع على إنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، إلى جانب اتفاقيات اقتصادية وعسكرية.وشهدت العلاقات التركية السودانية منذ تولي حزب العدالة والتنمية التركي السلطة في العام 2002 نقلة نوعية.وتقول أوساط دبلوماسية إن التقارب بين النظامين التركي والسوداني أمر طبيعي، حيث أنهما يتبنيان نفس الأيديولوجيا، كما أن لتركيا أطماعا في اختراق العمق العربي وأيضا مد نفوذها في القارة الأفريقية وترى في السودان بوابة لدعم هذا التوجه.وصرح الرئيس عمر البشير خلال مؤتمر صحافي عقده مع أردوغان بالخرطوم بأن بلاده تنظر إلى “تركيا على أنها آخر معاقل الخلافة الإسلامية”.وتشير الأوساط الدبلوماسية إلى أن من العوامل التي دفعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القيام بزيارته، التي وصفها المسؤولون السودانيون بـ”التاريخية”، في هذا التوقيت هو رغبته في استثمار السياسات المتخبطة للخرطوم، وحالة الفتور التي بدأت تظهر في علاقاته مع دول المنطقة وخاصة السعودية.وشهد السودان خلال السنوات الأخيرة تغيرات كبرى على مستوى سياساته الخارجية، حيث أنه وبعد عقود طويلة من العلاقات مع إيران على وجه الخصوص، قام نظام البشير في العام 2014 باستدارة أدهشت في سرعتها الحلفاء قبل الخصوم بإعلان القطيعة مع طهران، والانفتاح على دول الخليج وبخاصة المملكة العربية السعودية.ويقول مراقبون إن التحول في السياسة السودانية كان منطقيا لجهة أن تقاربه مع إيران كلفه الكثير دون أن يجني منه شيئا، حيث أن طهران حرصت على الاستفادة قدر الإمكان منه سواء كان على الصعيد الاقتصادي وحتى العسكري، دون أن تقدم له على أرض الواقع سوى المزيد من العزلة الدولية.وأثمرت الاستدارة السودانية نتائج ملموسة لعل من أبرزها أن السعودية والإمارات لعبتا دورا بارزا في رفع الحظر الاقتصادي الأميركي المفروض عليه منذ 1997، والذي يكلفه سنويا خسائر فادحة أثقلت ميزانيته.ويشير مراقبون إلى أن السودان كان يتوقع من الرياض على وجه الخصوص المزيد من الدعم المالي والدبلوماسي خاصة في القضايا الخلافية مع جارته مصر ومنها قضية حلايب والشلاتين، بيد أن للرياض حسابات أخرى فهي حريصة على احتواء الخرطوم ولكن ليس ذلك على حساب تحالفها مع القاهرة التي تعتبره استراتيجيا.وهذا الوضع وفق المحللين دفع الخرطوم إلى كبح اندفاعتها صوب المملكة، وهو ما بدا واضحا في تراجع الزيارات الدبلوماسية للرياض، فضلا عن أنه وخلال الأشهر الأخيرة لا يكاد يترك المسؤولون السودانيون مناسبة دون التأكيد على عمق العلاقة مع قطر التي تواجه مقاطعة من السعودية والإمارات ومصر والبحرين، جراء دعمها للإرهاب.ويرى مراقبون أن فتور العلاقة مع دول الخليج فضلا عن خسارته للعلاقة مع إيران يفتحان شهية تركيا لنقلة جديدة في العلاقة مع السودان وهي التي تتسابق والقوى الكبرى على تركيز موطئ قدم ثابت لها في القارة السمراء التي تعتبر سوقا استثمارية كبرى، فضلا عن أنها تضم أهم الممرات البحرية إلى جانب ثرواتها الطبيعية.وذكر محمد عبدالقادر رئيس تحرير دورية شؤون تركية، تصدر في مصر، إن النظام التركي يعمل منذ سنوات على تشكيل جبهة أفريقية عن طريق السودان لخدمة أفكاره الأيديولوجية ومصالحه الاقتصادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنقرة تستثمر في سياسات الخرطوم المتخبطة) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنقرة تستثمر في سياسات الخرطوم المتخبطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).