🔴 جماهير الريال لن تكون سعيدة باستقبال ديماريا .. و السبب ؟

2017/12/26 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دي ماريا أعجب بالعديد من الصور على الأنستغرام لانتصار البارسا على الريال في الكلاسيكو و بالتالي فإن جماهير الريال لن تدعها تمر مرور الكرام في مباراة ثمن نهائي الأبطال !

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