الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


🔴 جماهير الريال لن تكون سعيدة باستقبال ديماريا .. و السبب ؟
2017/12/26 | 04:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

دي ماريا أعجب بالعديد من الصور على الأنستغرام  لانتصار البارسا على الريال في الكلاسيكو و بالتالي فإن جماهير الريال لن تدعها تمر مرور الكرام في مباراة ثمن نهائي الأبطال !

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