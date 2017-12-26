الآلاف يحتجون في شوارع بيرو على العفو عن رئيسها السابق

2017/12/26 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو - "سبوتنيك": اندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة في بيرو، مع عدد من المتظاهرين في ليما، والذين خرجوا احتجاجا على قرار العفو الرئاسي عن الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري.

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