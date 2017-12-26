2017/12/26 | 04:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل السرحان

كن انت لاتلبس رداء ليس لك

وانظر الى المرآة دوما واسألك

هل ياترى ماقد تراه ماترى

ام غادر الاثنان انت ومن معك

ابك اذا ماضعت منك بغفلة

ان كنت حقا صادقا في ادمعك

وجه الغريب الى الرحيل مآله

ولسوف تحمل عاره فيما ترك

وتظل انت ملجلجا من بعده

لاقول يجدي او فعال تنفعك

واذكر بانك في العراق وارضه

لاترضى ان تحيا وغيرك سيدك

يعطيك من بعد المهانة ماترى

فيه الكثير عطاؤه والارض لك

كن انت واصبر للعراق تجلدا

من فاته صبر العراق فقد هلك

من باع هذا المجد للناس التي

كانت تهابك من شرارة مقلتك

وتغض طرفا ان مررت بقربها

وتحيد عن درب العراق اذا سلك

وتعود اميالا عن الحد الذي

بزئيرصوتك رسمه قد بان لك

لاتنحني للريح يهدأ عصفها

عما قريب وينجلي مازلزلك

ويعود جيش البغي يلعق جرحه

وتسيرانت وفخرنا قد كللك

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