ريال مدريد يتصدر ترتيب الاتحاد الاوروبي لأفضل أندية عام 2017

2017/12/26 | 05:10

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هاي كورة – اعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يويقا في حصاده لعام 2017 ان نادي ريال مدريد نجح في تصدر قائمة أفضل نادي لهذا العام وجاء من بعده برشلونة و بايرن ميونيخ

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