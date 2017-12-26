الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


ريال مدريد يتصدر ترتيب الاتحاد الاوروبي لأفضل أندية عام 2017
2017/12/26 | 05:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – اعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يويقا في حصاده لعام 2017 ان نادي ريال مدريد نجح في تصدر قائمة أفضل نادي لهذا العام وجاء من بعده برشلونة و بايرن ميونيخ

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