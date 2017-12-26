الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


الدفاع البريطانية: أنشطة البحرية الروسية تزايدت قرب مياهنا الإقليمية
2017/12/26 | 05:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن سفينة بريطانية رافقت سفينة روسية لدى مرورها قرب المياه الإقليمية البريطانية خلال عيد الميلاد واوضحت أن الأنشطة البحرية الروسية تزايدت قرب بريطانيا في فترة العطلة.

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