خطيبة الأمير هاري تنضم إلى ملكة بريطانيا في احتفالات الكريسماس (فيديو)

2017/12/26 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمت ميغان ماركل، خطيبة نجل ولي العهد البريطاني الأمير هاري إلى العائلة الملكية البريطانية، الإثنين، 25 ديسمبر/كانون الأول، في احتفالاتها بأعياد الكريسماس.

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