الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


خطيبة الأمير هاري تنضم إلى ملكة بريطانيا في احتفالات الكريسماس (فيديو)
2017/12/26 | 05:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انضمت ميغان ماركل، خطيبة نجل ولي العهد البريطاني الأمير هاري إلى العائلة الملكية البريطانية، الإثنين، 25 ديسمبر/كانون الأول، في احتفالاتها بأعياد الكريسماس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطيبة الأمير هاري تنضم إلى ملكة بريطانيا في احتفالات الكريسماس (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطيبة الأمير هاري تنضم إلى ملكة بريطانيا في احتفالات الكريسماس (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ عمان: قرار جواتيمالا حول القدس عبثى مستفز
⋙ سبورت : الاعلام المدريدي تجاهل رونالدو وفتح النار على بنزيما
⋙ ترويسي يعلق مفاوضات الاتحاد
⋙ 40 جماعة سورية معارضة ترفض المشاركة بمؤتمر سوتشي
⋙ سكاي سبورت تختار ميسي أفضل لاعب في العالم ورونالدو في المركز الرابع
بالفيديو والصور
⋙ شاهد أم تفسد على ابنتها لحظات إبداعها (فيديو)
⋙ فيديو: نجل ظهير ريال مدريد يخطف الأضواء على شبكات التواصل
⋙ بالصورة.. خلاف يدفع شاب للانتحار في الرفاعي
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة