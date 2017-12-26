الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


الصين.. خمنوا عدد المواقع التي أُغلقت منذ عام 2015
2017/12/26 | 06:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن بكين أغلقت أكثر من 13 ألف موقع إلكتروني منذ مطلع عام 2015 لمخالفتها القانون أو قواعد أخرى

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