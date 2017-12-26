الصين.. خمنوا عدد المواقع التي أُغلقت منذ عام 2015

2017/12/26 | 06:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن بكين أغلقت أكثر من 13 ألف موقع إلكتروني منذ مطلع عام 2015 لمخالفتها القانون أو قواعد أخرى

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