سكاي سبورت تختار ميسي أفضل لاعب في العالم ورونالدو في المركز الرابع

2017/12/26 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – اختارت شبكة قنوات سكاي سبورت النجم ليونيل ميسي ليكون أفضل لاعب من بين مائة اختارتهم خلال عام 2017 و و من بعده حل هاري كين نجم توتنهام في المركز الثاني و نيمار ثالثا ورونالدو في المركز الرابع

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