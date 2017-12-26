الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


سكاي سبورت تختار ميسي أفضل لاعب في العالم ورونالدو في المركز الرابع
2017/12/26 | 06:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – اختارت شبكة قنوات سكاي سبورت النجم ليونيل ميسي ليكون أفضل لاعب من بين مائة اختارتهم خلال عام 2017 و و من بعده حل هاري كين نجم توتنهام في المركز الثاني و نيمار ثالثا ورونالدو في المركز الرابع

sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/12/ممم-19-200x133
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكاي سبورت تختار ميسي أفضل لاعب في العالم ورونالدو في المركز الرابع) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكاي سبورت تختار ميسي أفضل لاعب في العالم ورونالدو في المركز الرابع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ عمان: قرار جواتيمالا حول القدس عبثى مستفز
⋙ سبورت : الاعلام المدريدي تجاهل رونالدو وفتح النار على بنزيما
⋙ ترويسي يعلق مفاوضات الاتحاد
⋙ 40 جماعة سورية معارضة ترفض المشاركة بمؤتمر سوتشي
⋙ الصين.. خمنوا عدد المواقع التي أُغلقت منذ عام 2015
بالفيديو والصور
⋙ خطيبة الأمير هاري تنضم إلى ملكة بريطانيا في احتفالات الكريسماس (فيديو)
⋙ شاهد أم تفسد على ابنتها لحظات إبداعها (فيديو)
⋙ بالصورة.. خلاف يدفع شاب للانتحار في الرفاعي
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة