الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


40 جماعة سورية معارضة ترفض المشاركة بمؤتمر سوتشي
2017/12/26 | 06:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت جماعات سورية معارضة، رفضها للمؤتمر الذي تنوي روسيا استضافته في سوتشي بشأن سوريا، قائلة إن موسكو تسعى للالتفاف على عملية السلام التي تجرى في جنيف برعاية الأمم المتحدة واتهمت روسيا بارتكاب "جرائم حرب" في سوريا.

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