ترويسي يعلق مفاوضات الاتحاد

2017/12/26 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Publication Date: 2017-12-25 22:47جدة ـ نجيب الجداويوقفت إجازة العام الميلادي حاجزاً أمام إغلاق نادي الاتحاد ملف قضية الأسترالي ترويسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم سابقاً، بعد أن طلب وكلاء أعماله إرجاء المفاوضات حتى الفراغ من إجازة نهاية العام الجاري وبداية العام الميلادي الجديد.وكانت إدارة نادي الاتحاد قد سعت إلى إغلاق ملف القضية بالكامل من خلال التواصل مع وكلاء اللاعب للاتفاق على جدولة المبلغ، الذي حكمت به غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح اللاعب.ID: 1514238993941323200التنصيف الرئيسي - الجديد: رياضة محلية

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