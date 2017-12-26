الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


سبورت : الاعلام المدريدي تجاهل رونالدو وفتح النار على بنزيما
2017/12/26 | 07:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – قالت صحيفة سبورت الكتالونية ان الاعلام المدريدي تجاهل الاداء الباهت الذي قدمه كريستيانو رونالدو في الكلاسيكو وفشله في التسجيل في مرمى تير شتيجن وفتح نيران انتقاداته على كريم بنزيما بشكل غريب.

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