عمان: قرار جواتيمالا حول القدس عبثى مستفز

2017/12/26 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان: قرار جواتيمالا حول القدس عبثى مستفزوصف وزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدى، قرار جواتيمالا نقل سفارتها لدى لإسرائيل إلى القدس المحتلة بـ"الفعل العبثى المستفز"،وأكد الوزير الأردنى على رفض بلاده لقرار حكومة جواتيمالا فى تغريدة له على تويتر، مشيرا إلى أنه خرق لقرارات الشرعية الدولية، والقرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة.واوضح الصفدى: "القرار باطل لا أثر قانونيا له..والقدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التى يشكل قيامها على خطوط الرابع من 1967 شرط تحقيق السلام الإقليمى.وكان رئيس جواتيمالا، جيمى موراليس، أعلن عن قراره نقل سفارة بلاده إلى القدس، وكتب على صفحته فى فيس بوك بعد إجرائه مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو: "أحد المواضيع الأكثر أهمية كان عودة سفارة جواتيمالا إلى القدس" من تل أبيب حيث هى موجودة اليوم.واوضح:" لهذا السبب أنا أعلمكم بأنى أعطيت تعليمات إلى وزارة الخارجية لتبدأ التنسيق الخاص اللازم لتحقيق ذلك".وردت وزارة الخارجية الفلسطينية فى بيان على قرار جواتيمالا جاء فيه: "هذا العمل المخزى والمخالف للقانون، يستفز مشاعر المسيحيين والمسلمين كافة، بما فى ذلك أولئك الذين أعلنوا بالإجماع وبشكل لا لبس فيه، رفضهم لكافة المحاولات التى تستهدف وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة، أو نقل السفارات إليها".

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