الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


2017/12/26 | 07:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احتفلت القوات البحرية الروسية بذكرى نزول غواصة "أنتشار" إلى الماء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سمكة ذهبية" من روسيا تطارد حاملة طائرات أمريكية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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