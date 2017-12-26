2017/12/26 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت القوات البحرية الروسية بذكرى نزول غواصة "أنتشار" إلى الماء.

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