محمود عباس يلتقى بوزير الخارجية اليابانى فى رام الله

2017/12/26 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود عباس يلتقى بوزير الخارجية اليابانى فى رام اللهالتقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس بوزير الخارجية اليابانى تارو كونو، فى مدينة رام الله بالضفة الغربية.كما التقى وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى بنظيره اليابانى الذى وضع، إكليل زهر على نصب ياد فاشيم التذكارى لضحايا المحرقة فى القدس.وفى وقت سابق، وذكر فى مؤتمر صحفى مع رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين إن اليابان "تنظر إلى إسرائيل كدولة تزخر بالموهبة وليس فقط دولة تكنولوجيا، بل (دولة) إنسانية وفنون وعلوم".وتابع "آمل بأن نزيد (برامج) تبادل الأشخاص بين البلدين"، وعبر ريفلين عن "بالغ قلقه" حيال كوريا الشمالية معتبرا أن وجود "أزمة فى جانب من العالم يمكن أن يؤثر على الجانب الأخر".وذكر المتحدث باسم ريفلين فى بيان إن كونو عبر عن أمله بأن تقيم اليابان وإسرائيل خط طيران مباشرا "فى وقت ما قريب".

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