2017/12/26 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا البطريرك بنيامين الأول عبود بطريرك كنيسة الوحدة، اليوم الثلاثاء، في رسالة عيد الميلاد المجيد لعام 2017، والموجهة إلى جميع سكان العالم للصلاة من أجل ان يعم السلام في مناطق الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تعاني من حروب وعدم استقرار وأضطرابات امنية واقتصادية جمة، وخص المسيحيين المشرقيين الذي يعانون اليوم من اضطهاد ممنهج يستهدف وجودهم في اراضيهم التاريخية.

ووصف البطريرك في بيان ورد لشفق نيوز اضطهاد المسيحين في العراق بـ"المأساة التي لا يمكن السكوت عنها، والتي بدأت منذ عقود ولا زالت مستمرة في ظلّ الأنظمة والحكومات المتتالية".

وأعرب عن "تخوفه من أن تنتهي هذه الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية مع رحيل آخر مسيحي عن ارض العراق"، ناصحاً في رسالته الميلادية حكام العراق أن "يتقهقروا أمام من فاجأ الرسول بولس على طريق الشام وقلب حياته رأساً على عقب، لأن من يضطهد المسيحي يضطهد المسيح نفسه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنيامين الاول "متخوف" من اضطهاد المسيحيين بالعراق: لا يمكن السكوت عليه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنيامين الاول "متخوف" من اضطهاد المسيحيين بالعراق: لا يمكن السكوت عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).