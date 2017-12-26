الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


بنيامين الاول
2017/12/26 | 08:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ دعا البطريرك بنيامين الأول عبود بطريرك كنيسة الوحدة، اليوم الثلاثاء، في رسالة عيد الميلاد المجيد لعام 2017، والموجهة إلى جميع سكان العالم للصلاة من أجل ان يعم السلام في مناطق الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تعاني من حروب وعدم استقرار وأضطرابات امنية واقتصادية جمة، وخص المسيحيين المشرقيين الذي يعانون اليوم من اضطهاد ممنهج يستهدف وجودهم في اراضيهم التاريخية.

ووصف البطريرك في بيان ورد لشفق نيوز اضطهاد المسيحين في العراق بـ"المأساة التي لا يمكن السكوت عنها، والتي بدأت منذ عقود ولا زالت مستمرة في ظلّ الأنظمة والحكومات المتتالية".

وأعرب عن "تخوفه من أن تنتهي هذه الممارسات اللاأخلاقية واللاإنسانية مع رحيل آخر مسيحي عن ارض العراق"، ناصحاً في رسالته الميلادية  حكام العراق أن "يتقهقروا أمام من فاجأ الرسول بولس على طريق الشام وقلب حياته رأساً على عقب، لأن من يضطهد المسيحي يضطهد المسيح نفسه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنيامين الاول "متخوف" من اضطهاد المسيحيين بالعراق: لا يمكن السكوت عليه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنيامين الاول "متخوف" من اضطهاد المسيحيين بالعراق: لا يمكن السكوت عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي دوائر التربية
⋙ مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي دوائر وزارة التربية
⋙ المنتخب العراقي يواجه قطر في اختباره الثاني بخليجي 23
⋙ مقتل أكثر من 60 حوثياً وجندياً موالياً للحكومة اليمنية في محافظة الحديدة
⋙ واع / الرافدين يعلن عن صرف رواتب موظفي دوائر وزارة التربية
بالفيديو والصور
⋙ خطيبة الأمير هاري تنضم إلى ملكة بريطانيا في احتفالات الكريسماس (فيديو)
⋙ شاهد أم تفسد على ابنتها لحظات إبداعها (فيديو)
⋙ بالصورة.. خلاف يدفع شاب للانتحار في الرفاعي
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة