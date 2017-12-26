رئيس اتحاد كرة القدم الروسي يتنحى عن منصبه بسبب فضيحة المنشطات

2017/12/26 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن فيتالي موتكو، رئيس اتحاد كرة القدم الروسي، تنحيه مؤقتا عن منصبه الحالي لحين انتهاء إجراءات الطعن على قرار اللجنة الأوليمبية الدولية بوقفه عن العمل في مجال كرة لقدم مدى الحياة على خلفية فضيحة المنشطات، وهو القرار الصادر في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري.



وذكر موتكو إنه سوف يتنحى عن منصبه الحالي كرئيس لاتحاد كرة القدم في روسيا، لحين الانتهاء من إجراءات الطعن على قرار اللجنة الأوليمبية.



ورغم نفيه المتكرر التورط في تناول اللاعبين الروسيين المنشطات المحظورة من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية، حرمت روسيا من المشاركة في الأوليمبياد الشتوية 2018.



وبعد تنحيه المؤقت عن مهام منصبه، يستمر موتكو رئيسا للجنة المنظمة لبطولة كأس العام في كرة القدم الذي تجري أنشطته في روسيا الصيف المقبل.وذكر المفتش فيتالي ستيبانوف، الذي عمل في وقت سابق بالوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، إن موتكو، وزير الرياضة الروسي السابق، "خطط ونفذ" برنامجا حكوميا لتناول لاعبين روسييين المنشطات.



ونفت روسيا في مناسبات عدة رعاية برنامج لتعاطي اللاعبين الأولمبيين المنشطات.وكانت شهادة ستيبانوف، التي كُشف عنها النقاب في ديسمبر/ كانون الأول، سببا في حظر مشاركة روسيا في أوليمبياد 2018 في بيونغاتشان في كوريا الجنوبية.



وقد يسمح للاعبين الذين يمكنهم إثبات أنهم غير متورطين في تعاطي المنشطات بالمشاركة في دورات الألعاب الأوليمبية تحت علم بلد محايد.



وأكد موتكو، أحد نواب رئيس الوزراء في روسيا، أنه سوف يتنحى عن مهام منصبه حتى لا يعيق وجوده في منصبه المؤسسات المسؤولة عن التحقيق، مشيراً إلى أنه سوف يستأنف القرار الصادر عن اللجنة الأوليمبية الدولية أمام محكمة التحكيم الرياضي.





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