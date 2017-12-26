2017/12/26 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إعلامية بظهور دبابات "تي-55إم في" ضمن صفوف القوات السورية التي تقاتل الإرهابيين في مرتفعات الجولان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا: "مضادات الميركافا" تعود إلى ساحة المعركة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا: "مضادات الميركافا" تعود إلى ساحة المعركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).