2017/12/26 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعب قطري: مواجهة العراق صعبة وبمنتهى الأهمية

بغداد/..



وصف لاعب المنتخب القطري لكرة القدم عبد الله عبد السلام مباراة فريقه مع منتخبنا العراقي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس الخليج، بـ"المهمة والصعبة".

وذكر عبد السلام في تصريحات صحفية "تنتظرنا مواجهة في منتهى الأهمية، نسعى خلالها للفوز، من أجل حسم التأهل للدور قبل النهائي، كما أنها في نفس الوقت مباراة صعبة، في ظل قوة المنتخب العراقي الباحث عن الفوز فقط، بعد تعادله في اللقاء الأول".

وحول إمكانية مشاركته في المباراة اليوم أوضح عبد السلام "بالطبع أتمنى المشاركة، ولكن القرار في النهاية يخص الجهاز الفني، الأدرى بمصلحة الفريق، في جميع الأحوال سأكون مساندا وداعما للمنتخب، سواء كنت داخل الملعب أو خارجه".انتهى أ د

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