2017/12/26 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع يبحث مع وفد أردني زيادة التنسيق ضد الارهاب استقبل وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي، في مكتبه بمقر الوزارة، وفداً عسكرياً أردنيا رفيع المستوى برئاسة رئيس هيئة العمليات والتدريب في الجيش الأردني اللواء الركن مصلح فلاح المعايطة.وذكر بيان للوزارة انه "جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين لاسيما بالجانب الأمني وزيادة التنسيق وتبادل المعلومات من اجل القضاء على جذور الإرهاب".واوضح البيان ان "الوفد الاردني قدم التهاني والتبريكات إلى وزير الدفاع بالانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا الأمنية على عصابات داعش الإرهابية، وأشاد ببطولة وشجاعة الجيش العراقي في المعارك التي تمكن من خلالها تطهير جميع الأراضي العراقية من دنس الإرهاب".وكان رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي استقبل، الاثنين الوفد الاردني وناقشا عدد من القضايا الحيوية التي تخص التعاون الأمني والاقتصادي وتبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدين، بالإضافة الى بحث آخر التطورات لمنفذي طريبيل والكرامة لما لهما من أهمية كبرى في تعزيز التعاون على جميع الأصعدة.

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