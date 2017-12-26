المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية يستأنف العمل بالإجراءات الادارية والمالية للجنة

2017/12/26 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادقرر المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية، الثلاثاء، استئناف العمل بالإجراءات الادارية والمالية للجنة ابتداء من اليوم.واضاف المكتب، أن "الحاضرين اشادوا بدور ممثل اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي حيدر فرمان، من خلال اللقاءات الايجابية والمثمرة التي تخص الرياضة العراقية مع المسؤولين وتفهمه الواضح لمختلف وجهات النظر الخاصة بالأزمة التي تمر بها اللجنة الاولمبية، بشكل أسهم في تقريب وجهات النظر بين جميع المؤسسات الرياضية والحكومية".

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