2017/12/26 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر كشفت تقارير صحفية تونسية عن رفض المدير الفني المخضرم فوزي البنزرتي مدرب الترجي التونسي السابق قبول أي عرض تدريبي داخل تونس.

وأشارت التقارير إلى أن البنزرتي لا يرغب في تدريب الأندية التونسية مستقبلا، بسبب ما يعتبره أجواء غير مشجعة على العمل في تونس.

ويأتي هذا القرار عقب الهجوم العنيف الذي تعرض له من جماهير الترجي، خلال مواجهة السبت الماضي أمام الصفاقسي، ضمن الجولة التاسعة للدوري التونسي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.



مواد متعلقة الهلال يبدأ مفاوضاته مع لاعب الترجي بديلا لماتياس الإفريقي يعترض على التحكيم في الديربي أمام الترجي الدوري التونسي- في الوقت القاتل الترجي يسقط في فخ التعادل أمام الصفاقسي لأول مرة..



كاف يلغي جائزتي أفضل لاعب محلي وأفضل حكم

يُذكر ان البنزرتي يُلقب بـ"صائد الألقاب" في تونس، حيث فاز بـ17 لقبا مع كل من الترجي والنجم الساحلي والإفريقي، منها 9 دوريات محلية ولقب دوري أبطال أفريقيا و3 بطولات عربية.

وربطت تقارير صحفية البنزرتي بوجود مفاوضات مع نادي الزمالك، من أجل أن يتولى الأخير تدريبه في الفترة المقبلة خلفا للمونتينيجري نيبوشا يوفوفيتش.

تابع أحدث وأطرف الصورعن نجوم كرة القدم عبر حسابنا على إنستاجرام Goalarabia ،ولاتفوت الصور والفيديوهات المثيرة على حسابنا على سناب شات Goalarabic

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوزي البنزرتي يرفض التدريب في تونس بعد تجربة الترجي) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوزي البنزرتي يرفض التدريب في تونس بعد تجربة الترجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).