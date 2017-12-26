الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على حقل نفطي في دير الزور
2017/12/26 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على حقل نفطي وتحرير بلدتين من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، في ريف دير الزور.

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