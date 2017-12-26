2017/12/26 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توج فريق قرقوش بطلا لبطولة العراق بكرة الطائرة للنساء بعد تغلبه على فريق افروديت بواقع ثلاثة اشواط مقابل لاشيء في نهائي البطولة التي نظمها الاتحاد العراقي بكرة الطائرة ورعتها وزارة الشباب والرياضة على قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية بمشاركة 13 ناديا.وقلد ممثل وزير الشباب والرياضة حسن الحسناوي مستشار الوزارة لشؤون الرياضة الفرق الفائزة بالمراكز الاولى، فضلا عن الجوائز المالية حيث حصل صاحب المركز الاول على مبلغ سبعة ملايين ونصف مليون دينار ونال صاحب المركز الثاني مبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون في حين حصل صاحب المركز الثالث على مليون ونصف، كما وزع الكادر المتقدم في الوزارة الاوسمة على الحكام والكادر التدريبي.وذكر رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة مناف فاضل في تصريح صحفي ان " البطولة شهدت منافسات قوية ولاول مرة وزارة الشباب والرياضة ترعى مثل هكذا بطولات بالتعاون مع اتحاد اللعبة".ونوه الى ان " البطولة افرزت الكثير من الطاقات والمواهب والتي ستكون قادرة على تمثيل المنتخب الوطني النسوي للكرة الطائرة في المشاركات الخارجية".فيما اشادت رئيسة اللجنة النسوية في اتحاد الكرة الطائرة شهباء احمد بحسن التنظيم والذي انعكس بالتاكيد على نجاح هذه البطولة وظهورها بالمستوى المطلوب، مؤكدة ان البطولة كشفت لاعبات مميزات سيمثلن المنتخب الوطني النسوي في الدورة العربية للسيدات التي ستقام في مدينة الشارقة الاماراتية".انتهى

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