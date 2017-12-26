بالصورة – والد متسابقة “ذا فويس كيدز” يعتذر من كاظم الساهر لهذا السبب!

2017/12/26 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه والد المتسابقة المصرية في “ذا فويس كيدز” أشرقت، الملحّن أحمد سعد، رسالة اعتذار للفنان العراقي كاظم الساهر وجمهوره.

وفي التفاصيل، حرص سعد على الإعتذار، عبر رسالة، كتبها عبر حسابه الخاص على “فايسبوك”، وجاء فيها: “اعتذر لكل عشاق كاظم الساهر وانا اولهم عن الاحراج الذي تسببت له فيه عن غير قصد واحب اعرفكم انني تقابلت مع القيصر بعد ذلك واعتذرت له شخصيا وكان متفهما وجميلا وفنانا عظيما كعادته…”

وكان أحمد، صاح لإبنته من الشرفة، مُتمنياً عليها اختيار الفنان تامر حسني والإنضمام الى فريقه، ما أثار استياء القيصر.

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