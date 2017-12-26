تيار الكفاح العمالى - مصر - تقرير اقتصادى .مصر: االليبراليه الجديده ادواتها الفساد لأستهدف قطاع الغزل والنسيج المصرى (مليار و11مليون جنيه شركة غزل كفر الدوار وصباغى ا

2017/12/26 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر .قررت الجمعية العموميه بالشركة القابضه للقطن والغزل والنسيج والملابس فى اجتماها يوم 24 ديسمبر (لأول مره)!! أحالة ميزانية 2016-2017 لشركة غزل كفر الدوار وصباغى البيضا بكاملها الي نيابة الأموال العامةنتيجة الفسادالمالى.وبناءا على مخالفات كبيره تضمنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسابات الذى تم انهاءه بقيادة وكيل أول وزارة الأستاذة / وفاء جابر عبد الكريم والسادة / مراقبي الحسابات بالجهاز المركز......

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