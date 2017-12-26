بالصورة.. اعتقال اعتقال

2017/12/26 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن اعتقال "ارهابي" في منطقة المنصور غربي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "استخبارات الفرقة 6 وضمن عملياتها المستندة الى توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية بملاحقة فلول الارهابين الفارين والمندسين بين المواطنين وتعقب اثارهم والقبض عليهم وبمعلومات دقيقة وبعملية خاطفة وسريعة وبكمين محكم تمكنت من القاء القبض على احد الارهابين في مول بابليون الواقع في منطقة المنصور غربي بغداد".

واضافت المديرية، أن "الارهابي من المطلوبين للقضاء من قبل جهاز مكافحة الارهاب بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة 4/1 ارهاب".

يشار الى ان المديرية تعلن بين فترة واخرى عن اعتقال العديد من المطلوبين للقضاء بقضايا جنائية و"ارهابية" وذلك بعمليات دهم وتفتيش بمناطق مختلفة من بغداد والمحافظات.

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