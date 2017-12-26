2017/12/26 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الاولمبية تستأنف نشاطاتها وتسمي سرمد عبد الاله ناطقا رسمياً بدل السهلاني

26/12/2017 17:51:00 PM | عدد القراءات : 14

واع/بغداد/ل.هـ

استأنفت اللجنة الأولمبية، اليوم الثلاثاء، العمل بإجراءاتها الإدارية والمالية، في حين قررت تسمية سرمد عبد الاله ناطقاً رسمياً، بدل جزائر السهلاني.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ن "المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية عقد اليوم اجتماعا استثنائيا في مقر اللجنة لدراسة نتائج زيارة ممثل اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي حيدر فرمان ولقاءاته مع المسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية".

واوضحت إنه "تقرر خلال الاجتماع استئناف العمل بالإجراءات الادارية والمالية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية واعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر كانون الاول الجاري".

وأشارت إلى إنه "تقرر أيضاً تسمية الامين المالي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية سرمد عبد الاله محمد ناطقا رسميا باسم المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية بدلا من جزائر السهلاني

ت/ل.ع

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