الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


العثور على جثة شخص ثلاثيني عليها اثار دهس
2017/12/26 | 18:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العثور على جثة شخص ثلاثيني عليها اثار دهس26 Dec,2017اعلنت اللجنة الامنية في مجلس قضاء الزبير عن العثور على جثة شخص ثلاثيني قرب مجسر خطوة الامام علي (ع) وعليها اثار دهس.

 

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