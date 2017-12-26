العثور على جثة شخص ثلاثيني عليها اثار دهس

2017/12/26 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على جثة شخص ثلاثيني عليها اثار دهس26 Dec,2017اعلنت اللجنة الامنية في مجلس قضاء الزبير عن العثور على جثة شخص ثلاثيني قرب مجسر خطوة الامام علي (ع) وعليها اثار دهس.

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