تراجع الأسهم الأمريكية بالمستهل بفعل قطاع التكنولوجيا

2017/12/26 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء إجازة الكريسماس، وبضغط من تراجع قطاع التكنولوجيا.

وبحلول الساعة 2:35 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" عند مستوى 24748 نقطة.

فيما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.08% إلى 2681.1 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ناسداك" إلى 6930.6 نقطة بنحو 0.4%.

وساهم تراجع أسهم قطاع التكنولوجيا داخل مؤشر "دو جونز" في الضغط على التعاملات الصباحية، حيث سجل سهم شركة "آبل" أكبر تراجع داخل المؤشر بنحو 2.9%، يليه "إنتل" بنسبة 1.1%.

كما هبط سهم شركة "مايكروسوفت" بنحو 0.4%.

وكانت صحيفة تايوانية تُدعى "إيكونومك ديلي" نقلت عن مصادر لم تسمها أمس الاثنين أن شركة "آبل" سنتخفض تقديرات نمو المبيعات من هاتف "آيفون إكس" إلى 30 مليون وحدة خلال الربع المقبل، مقابل تقديراتها السابقة بـ50 مليون وحدة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع أسعار المنازل الأمريكية بأكبر وتيرة منذ يوليو 2014، حيث ارتفعت في 20 مدينة أمريكية بنحو 6.4% في شهر أكتوبر.

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