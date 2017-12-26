الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


العبادي: المفوضية اكدت استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد
2017/12/26 | 18:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عاجلالثلاثاء 26 ديسمبر 2017 | 06:18 مساءً

| عدد القراءات : 23

العبادي: المفوضية اكدت استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد

العبادي: المفوضية اكدت استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد

 

يتبع...

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