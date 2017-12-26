2017/12/26 | 18:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالكاريكاتير.. هذا ما تفعله فوضى الاستيراد في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تنشر (سومر نيوز) كاريكاتيراً يتضمن توضيحا لمدى تأثير فوضى الاستيراد على الاقتصاد العراقي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالكاريكاتير.. هذا ما تفعله فوضى الاستيراد في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالكاريكاتير.. هذا ما تفعله فوضى الاستيراد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).