بالكاريكاتير.. هذا ما تفعله فوضى الاستيراد في العراق

2017/12/26 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر (سومر نيوز) كاريكاتيراً يتضمن توضيحا لمدى تأثير فوضى الاستيراد على الاقتصاد العراقي.

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