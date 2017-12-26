2017/12/26 | 18:45

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العبادي: لايجوز للبعثة الاممية ان تتبنى مشاريع مصالحة خارج العراق وعليها ان تلتزم بقوانين الدولة

تأریخ التحریر: : 2017/12/26 18:41 • 7 مرة مقروئة

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