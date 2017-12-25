الثلاثاء 26 كانون الأول 2017 م (8 ربيع الثاني 1439 هـ)


الاعلام الحربي تحذر صحيفة الشرق الأوسط من اختلاق سيناريوهات تمس الأمن الوطني
2017/12/26 | 18:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاعلام الحربي تحذر صحيفة الشرق الأوسط من اختلاق سيناريوهات تمس الأمن الوطني | موازين نيوز

الثلاثاء 07/04/1439 هـ - الموافق 26/12/2017 م ، الساعة 06:48 مساءً (بغداد)، 03:48 PM (غرينتش)

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أمنيّة

منذ 2017-12-26 الساعة 18:23 (بتوقيت بغداد)

الاعلام الحربي تحذر صحيفة الشرق الأوسط من اختلاق سيناريوهات تمس الأمن الوطني ...

يتبع 

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