2017/12/26 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الحربي تحذر صحيفة الشرق الأوسط من اختلاق سيناريوهات تمس الأمن الوطني | موازين نيوز

الثلاثاء 07/04/1439 هـ - الموافق 26/12/2017 م ، الساعة 06:48 مساءً (بغداد)، 03:48 PM (غرينتش)

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أمنيّة

منذ 2017-12-26 الساعة 18:23 (بتوقيت بغداد)

الاعلام الحربي تحذر صحيفة الشرق الأوسط من اختلاق سيناريوهات تمس الأمن الوطني ...



يتبع

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