2017/12/26 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي: لدينا تواصل مع اجهزة امنية بكردستان ودعوناهم لحضور اجتماعات في بغداد

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